Всемирный банк выделил Узбекистану $95 млн для смягчения последствий пандемии

Всемирный банк утвердил пакет финансирования на сумму 95 млн долларов для поддержки экстренных мер, смягчающих последствия пандемии коронавируса для здоровья и благосостояния граждан Узбекистана. Об этом сообщили UzNews.uz в пресс-службе представительства Всемирного банка в Узбекистане.

Средства будут направлены на улучшение национальной системы здравоохранения, а также поддержку малоимущих и уязвимых слоев населения, пострадавших от экономического кризиса, спровоцированного пандемией.



В рамках проекта около 38 млн долларов будут направлены на совершенствование национальной системы здравоохранения в области надзора, профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции. Они также будут использованы для закупок средств индивидуальной защиты, медикаментов, а также жизненно важного медицинского оборудования, включая аппараты искусственной вентиляции легких, чтобы оснастить больницы, где осуществляется лечение пациентов, инфицированных коронавирусом.



Около 57 млн долларов проектных средств будут направлены на расширение государственных программ по поддержке малообеспеченных семей и предоставлению разовых выплат безработным гражданам.



