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  • 26 апрель 2020 11:15
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Всемирный банк выделил Узбекистану $95 млн для смягчения последствий пандемии

Всемирный банк утвердил пакет финансирования на сумму 95 млн долларов для поддержки экстренных мер, смягчающих последствия пандемии коронавируса для здоровья и благосостояния граждан Узбекистана. Об этом сообщили UzNews.uz в пресс-службе представительства Всемирного банка в Узбекистане.

 

Всемирный банк выделил Узбекистану $95 млн для смягчения последствий пандемии

 

 

Средства будут направлены на улучшение национальной системы здравоохранения, а также поддержку малоимущих и уязвимых слоев населения, пострадавших от экономического кризиса, спровоцированного пандемией.


В рамках проекта около 38 млн долларов будут направлены на совершенствование национальной системы здравоохранения в области надзора, профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции. Они также будут использованы для закупок средств индивидуальной защиты, медикаментов, а также жизненно важного медицинского оборудования, включая аппараты искусственной вентиляции легких, чтобы оснастить больницы, где осуществляется лечение пациентов, инфицированных коронавирусом.


Около 57 млн долларов проектных средств будут направлены на расширение государственных программ по поддержке малообеспеченных семей и предоставлению разовых выплат безработным гражданам.


«Хочу поблагодарить врачей, медсестер и всех тех, кто сейчас находится на передовой борьбы с коронавирусом в Узбекистане. Подвергая себя риску, они спасают жизни других людей. Давайте поможем им в исполнении их профессионального долга, соблюдая правила личной гигиены, социального дистанцирования и карантинных мер, оставаясь дома», – подчеркнул Хидеки Мори, глава представительства Всемирного банка в Узбекистане.


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