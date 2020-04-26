Минюст предложил ввести штрафы за то, что в госорганах делопроизводство ведут не на государственном языке

Министерство юстиции разработало законопроект, который предусматривает установление ответственности на должностных лиц за то, что они не обеспечили ведение делопроизводства на государственном языке.

Согласно статье 4 Конституции, государственным языком в Узбекистане является узбекский. Также согласно статье 9 закона "О государственном языке", в органах государственной власти и управления работа ведется на государственном языке и по необходимости обеспечивается перевод на другие языки.

Вместе с тем, согласно статье 10 Закона "О государственном языке", на предприятиях, в учреждениях, организациях и общественных объединениях делопроизводство ведется на государственном языке, а в коллективах, где большинство работающих не владеет узбекским языком, наряду с государственным языком может осуществляться и на других языках.

Однако сегодня в некоторых государственных учреждениях наблюдаются случаи ведения делопроизводства не на государственном языке, а на других языках.

Это в свою очередь приводит к снижению уважения и внимания к государственному языку. Также наше законодательство не предусматривает ответственности за нарушение этих норм. В частности, хотя статья 42 Кодекса об административной ответственности озаглавлена "Нарушение законодательства о государственном языке", но эта статья не охватывает отношения, связанные с несоблюдением требований законодательства о государственном языке при ведении делопроизводства в государственных органах и организациях.

Такая ситуация приводит к несоблюдению в некоторых государственных органах законодательства о государственном языке и к тому, что делопроизводство не ведется на государственном языке.

Для предупреждения вышеуказанных случаев и в целях повышения престижа государственного языка необходимо строго определить требование по ведению делопроизводства в государственных органах и организациях на государственном языке, установить ответственность в отношении должностных лиц, не соблюдающих это требование.

В связи с этим и в соответствии с поручением правительства в проекте предусматривается установление административной ответственности в отношении должностных лиц за то, что они не обеспечивают ведение делопроизводства на государственном языке в государственных органах и организациях, статья 42 Кодекса об административной ответственности дополняется частью второй.

То есть в данную статью вносится поправка о том, что несоблюдение требований законодательства о государственном языке при ведении делопроизводства в государственных органах и организациях, повлечет наложение на должностных лиц штрафа в размере от двух до пяти базовых расчетных величин.

При разработке проекта изучался законодательный опыт зарубежных стран в области государственного языка.

Принятие закона послужит полному внедрению в государственных органах, предприятиях и организация делопроизводства на государственном языке, повышению ответственности должностных лиц в этой области и, в свою очередь, развитию государственного языка и повышению внимания к нему.

Законопроект был размещен на общественное обсуждение на Едином портале интерактивных государственных услуг, сообщает корреспондент Podrobno.uz.