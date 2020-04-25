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  • 25 апрель 2020 19:13
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В Узбекистане на помощь ветеранам журналистики выделили 150 млн сумов

Продуктовые наборы и материальную помощь получат журналисты, проработавшие в данной сфере на протяжении многих лет и нуждающиеся в социальной поддержке.


В Узбекистане на помощь ветеранам журналистики выделили 150 млн сумов


Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа выделил окажет помощь ветеранам журналистики и другим представителям СМИ, оказавшимся в трудной финансовой ситуации из-за пандемии COVID-19.Об этом сообщил председатель попечительского совета фонда Комил Алламжонов в своем Telegram-канале.


В рамках проекта "Безопасная помощь" был составлен список из 100 представителей журналистики и сферы телекоммуникаций. 

 

 

"Основу этого списка составили ветераны, проработавшие в сфере журналистики многие годы, а также журналисты, восстанавливающие свое здоровье и нуждающиеся в социальной поддержке из-за различных семейных обстоятельств", - написал Алламжонов.
 
Для оказания поддержки фондом было выделено 150 миллионов сумов. Помощь будет оказана в два этапа.

 

Первый этап уже запущен. В дома журналистов начали доставлять продуктовые наборы.

Следущий этап подразумевает материальную помощь — всем гражданам, оказавшимся в списке, будет предоставлено по 1 миллиону сумов на специальных пластиковых карточках.

 

"В сегодняшнее время испытаний мы видим своей обязанностью сделать все возможное, чтобы помочь своим коллегам, нуждающимся в финансовой поддержке", — говорится в сообщении.


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