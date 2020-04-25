В Узбекистане на помощь ветеранам журналистики выделили 150 млн сумов

Продуктовые наборы и материальную помощь
получат журналисты, проработавшие в данной сфере на протяжении многих лет и
нуждающиеся в социальной поддержке.
Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа
выделил окажет помощь ветеранам журналистики и другим представителям СМИ,
оказавшимся в трудной финансовой ситуации из-за пандемии COVID-19.Об этом сообщил
председатель
попечительского совета фонда Комил Алламжонов в своем Telegram-канале.
В рамках проекта "Безопасная помощь" был составлен список из 100
представителей журналистики и сферы телекоммуникаций.
"Основу
этого списка составили ветераны, проработавшие в сфере журналистики многие
годы, а также журналисты, восстанавливающие свое здоровье и нуждающиеся в
социальной поддержке из-за различных семейных обстоятельств", - написал
Алламжонов.
Для оказания
поддержки фондом было выделено 150 миллионов сумов. Помощь будет оказана в два
этапа.
Первый этап уже
запущен. В дома журналистов начали доставлять продуктовые наборы.
Следущий этап
подразумевает материальную помощь — всем гражданам, оказавшимся в
списке, будет предоставлено по 1 миллиону сумов на специальных пластиковых
карточках.
"В
сегодняшнее время испытаний мы видим своей обязанностью сделать все возможное,
чтобы помочь своим коллегам, нуждающимся в финансовой поддержке", —
говорится в сообщении.