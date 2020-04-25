Требования для предприятий и организаций, возобновляющих работу

С 25 апреля в Узбекистане разрешено возобновить деятельность субъектам предпринимательства в ряде направлений и субъектам других сфер, включая строительные рынки, крупные автосервисы, нотариусы и другие (полный список). Протоколом Республиканской антикризисной комиссия установлены обязательные требования, которые должны соблюдать предприятия и организации, возобновляющие работу.

Требования для предприятий и организаций

·Предприятия, организации и объекты строительства, находящиеся на открытом пространстве, должны быть полностью ограждены, вход посторонним лицам должен быть запрещен;

·Для ограничения доступа посторонних должны использоваться охранные и другие службы;

·Сотрудники должны минимум два раз в день — до начала и после окончания работы — проходить через «фильтр» по дезинфекции и проверке состояния здоровья, сотрудники с высокой температурой тела или с симптомами коронавируса должны быть отстранены от работы;

·В медицинском пункте организации должен быть организован изолятор для работников с высокой температурой тела или симптомами заболевания (сухой кашель, слабость, высокая температура, снижение обоняния);

·Все помещения в начале или в конце рабочего дня должны обрабатываться дезинфицирующими средствами и кварцевыми лампами, не реже двух раз в день помещения должны проветриваться;

·В местах, удобных для сотрудников, должно быть установлено достаточно дезинфицирующих средств для обеззараживания рук;

·Помещения общего пользования (столовая, комнаты отдыха, туалеты) должны ежедневно обрабатываться дезинфицирующими средствами;

·Должно быть установлено необходимое количество дезинфицирующих средств для обработки всех внешних объектов каждые два-четыре часа (дверные ручки, выключатели, перила лестниц, столы, стулья, оргтехника);

·Должен быть создан пятидневный резерв моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты (маски и резиновые перчатки), медицинские маски должны меняться минимум каждые два-три часа;

·Должен быть установлен контроль соблюдения работниками социальной дистанции не менее 2 м на рабочих местах;

·Необходимо регулярно контролировать, чтобы персонал работал в масках и резиновых перчатках, обеспечив централизованный сбор и утилизацию средств защиты после их использования;

·Сотрудники некоторых предприятий должны быть переведены на дистанционную работу для профилактики заболеваний верхних дыхательных путей и минимизации общения между работниками;

·Для приема пищи работников должна быть организована отдельная комната, запрещается принимать пищу на рабочем месте, они должны быть обеспечены дезинфицирующими средствами для рук;

·Необходимо организовать централизованную доставку еды работникам, чтобы они не выходили на улицу и чтобы увеличить полезное время работы;

·Сотрудники должны быть обеспечены общежитиями, запрещено передвигаться пешком между местом работы и общежитием, для этого должен быть выделен транспорт;

·Должно быть ограничено использование общественных помещений (комнатЫ для курения, комнаты духовности и просвещения, кухни, комнаты для переговоров);

·При наблюдении у работника сухого кашля, температуры, слабости и других клинических признаков заболевания, необходимо немедленно позвонить по номеру «103».

Требования для торговых предприятий

Для посетителей:

·Для обеспечения безопасности в пункте торговли и на прилегающей территории и соблюдения социальной дистанции между покупателями должны быть привлечены охранные и другие службы;

·Должно быть организовано дистанционное измерение температуры тела каждого входящего посетителя. Если у посетителя высокая температура тела, он не должен допускаться в пункт торговли, должна быть вызвана медицинская помощь по номеру «103»;

·Специальный коврик, пропитанный дезинфицирующим средством (дезинфекционный барьер), входа должен меняться не реже одного раза в смену;

·В крупных торговых центрах (площадью более 500 кв. м) должны быть установлены специальные «дезинфекционные туннели» для полной обработки посетителей антисептическим средством,

·У входа в магазины должны быть установлены антисептики (в том числе с использованием дозаторов) для дезинфекции рук;

·Должно быть обеспечено соблюдение социальной дистанции в 2 м между посетителями.

Для сотрудников пунктов торговли:

·Должно быть обеспечено соблюдение правил личной гигиены, запрещено привлекать на работу сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей (высокая температура, кашель, насморк);

·Сотрудники должны быть обеспечены достаточным количеством одноразовых лицевых масок (менять их нужно не реже, чем каждые три часа, в зависимости от срока годности маски и продолжительности рабочего времени);

·Каждому сотруднику, работающему с клиентами, должны быть выделены минимум пять лицевых масок, антисептические салфетки, перчатки, дезинфицирующие средства для кожи и рук (зарегистрированные и не имеющие противопоказаний для использования);

·Должно быть ограничено скопление работников во время приема пищи и отдыха, запрещено принимать пищу на рабочем месте, для удобства сотрудников должна быть налажена централизованная доставка еды с использованием одноразовой посуды;

·Должно быть установлено необходимое количество дезинфицирующих средств для обеззараживания всех внешних объектов каждые два-четыре часа (дверные ручки, выключатели, перила, столы, стулья, оргтехника, ручки тележек);

·Работники должны регулярно информироваться о необходимости обрабатывать руки специальными дезинфицирующими средствами перед каждым приемом пищи и после работы, соблюдать меры предосторожности, правила личной и общей гигиены;

·Должен быть налажен раздельный сбор использованных средств индивидуальной защиты в специальные контейнеры и их утилизация.

В сообщении отмечается, что руководители предприятий и организаций несут ответственность за здоровье своих сотрудников.

ИСТОЧНИК