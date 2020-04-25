В Узбекистане представителям некоторых сфер разрешили работать (список)

Согласно решению, в Узбекистане представителям некоторых сфер разрешили осуществлять деятельность.
Это:
- - хозяйствующие субъекты, в частности рынки, которые занимаются розничной и оптовой продажей строительных материалов (площадь не менее 500 кв.м.);
- - специализированные магазины крупных производителей, где реализуются товары собственного производства (санитарная норма – 10 кв.м. на каждого покупателя);
- - ремесленники и мастера. Продажа изделий разрешена на специализированных магазинах, а не на рынке;
- - субъекты предпринимательства, которые продают семена и саженцы (вне зависимости от формы собственности);
- - пункты коммерческих банков (кассы);
- - субъекты предпринимательства, которые продают автозапчасти (вне зависимости от формы собственности);
- - автосервисы и субъекты, которые оказывают услуги сельскохозяйственной и строительной технике (площадь не менее 1000 кв.м.), а также вулканизации;
- - химчистки;
- - нотариальные конторы и страховые компании;
- - субъекты, у которых приостановились инвестиционные проекты и строительные работы в социальных проектах.