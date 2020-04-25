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  • 25 апрель 2020 9:47
  • 228

В Узбекистане представителям некоторых сфер разрешили работать (список)

Согласно решению, в Узбекистане представителям некоторых сфер разрешили осуществлять деятельность.

 

В Узбекистане представителям некоторых сфер разрешили работать (список)

 

Это:

  • - хозяйствующие субъекты, в частности рынки, которые занимаются розничной и оптовой продажей строительных материалов (площадь не менее 500 кв.м.);
  • - специализированные магазины крупных производителей, где реализуются товары собственного производства (санитарная норма – 10 кв.м. на каждого покупателя);
  • - ремесленники и мастера. Продажа изделий разрешена на специализированных магазинах, а не на рынке;
  • - субъекты предпринимательства, которые продают семена и саженцы (вне зависимости от формы собственности);
  • - пункты коммерческих банков (кассы);
  • - субъекты предпринимательства, которые продают автозапчасти (вне зависимости от формы собственности);
  • - автосервисы и субъекты, которые оказывают услуги сельскохозяйственной и строительной технике (площадь не менее 1000 кв.м.), а также вулканизации;
  • - химчистки;
  • - нотариальные конторы и страховые компании;
  • - субъекты, у которых приостановились инвестиционные проекты и строительные работы в социальных проектах.


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