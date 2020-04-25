В Узбекистане представителям некоторых сфер разрешили работать (список)

Согласно решению, в Узбекистане представителям некоторых сфер разрешили осуществлять деятельность.

Это:

- хозяйствующие субъекты, в частности рынки, которые занимаются розничной и оптовой продажей строительных материалов (площадь не менее 500 кв.м.);

- специализированные магазины крупных производителей, где реализуются товары собственного производства (санитарная норма – 10 кв.м. на каждого покупателя);

- ремесленники и мастера. Продажа изделий разрешена на специализированных магазинах, а не на рынке;

- субъекты предпринимательства, которые продают семена и саженцы (вне зависимости от формы собственности);

- пункты коммерческих банков (кассы);

- субъекты предпринимательства, которые продают автозапчасти (вне зависимости от формы собственности);

- автосервисы и субъекты, которые оказывают услуги сельскохозяйственной и строительной технике (площадь не менее 1000 кв.м.), а также вулканизации;

- химчистки;

- нотариальные конторы и страховые компании;