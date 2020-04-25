Социально-экономические вопросы в условиях пандемии рассматриваются исходя из специфики каждого региона

Под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 24 апреля состоялось очередное видеоселекторное совещание по вопросам обеспечения занятости населения и возобновления деятельности отраслей экономики.

Продолжающийся более чем месяц режим карантина становится испытанием и опытом для всех, прежде всего руководителей органов государственного управления. Проводятся видеоселекторные совещания по смягчению влияния пандемии на жизнь населения, деятельность предпринимателей и отраслей экономики, на них определяются конкретные задачи.





На состоявшемся 22 апреля очередном заседании вопросы стабильного функционирования отраслей экономики, обеспечения занятости населения, социальной поддержки нуждающихся семей были обсуждены на примере Самаркандской и Наманганской областей. На сегодняшнем совещании рассмотрена работа, проводимая в Ферганской и Кашкадарьинской областях.

Что касается эпидемиологической ситуации в данных регионах, в Ферганской области коронавирус выявлен у 120, в Кашкадарьинской области – у 6 граждан.

В период карантина резко сократилось производство на 10 тысячах предприятий в Фергане и 11 тысячах в Кашкадарье. В результате значительно выросло число безработных. Кроме того, в Фергане проживают 56 тысяч, в Кашкадарье – 91 тысяча нуждающихся семей.

На совещании Министерству здравоохранения и хокимам указанных областей дано указание проанализировать в разрезе районов и видов деятельности на предмет высокого, среднего и низкого риска распространения инфекции, и с учетом этого внести предложения по поэтапному смягчению карантинных ограничений на рассмотрение Республиканской специальной комиссии.

В нынешнем году на строительство и реконструкцию 130 объектов в Ферганской области выделено 632 миллиарда сумов, 132 объектов в Кашкадарье – 536 миллиардов. Однако в первом квартале освоение средств и реализация проектов отстали от намеченных показателей.

Учитывая, что для обеспечения занятости населения дано разрешение на продолжение деятельности стройиндустрии, Президент отметил необходимость ускорения работ на всех объектах в указанных регионах.

Бесперебойное обеспечение населения продуктами питания и сохранение стабильных цен на внутреннем рынке – самый актуальный вопрос. Большим резервом в этом плане является пространство между рядами садов и виноградников.

В Фергане и Кашкадарье имеются сады и виноградники площадью 34 тысячи гектаров и более 22 тысяч гектаров соответственно. Однако обычно засаживают лишь 20 процентов междурядий. С учетом этого хокимиятам областей поручено организовать полную засадку междурядий садов и виноградников различными культурами и обеспечить тем самым занятость населения.

Подчеркнута важность сооружения колодцев на выведенных из оборота и богарных землях, разделить участки среди населения. На эти цели ассигновано 15 и 11 миллиардов сумов Фергане и Кашкадарье соответственно.

Даны поручения по обеспечению работой малообеспеченных семей посредством раздачи скота, домашней птицы и пчелиных ульев, увеличению заготовки продукции.

В силу ожидаемой в этом году нехватки воды могут возникнуть трудности в орошении повторных культур в Узбекистанском, Учкуприкском, Язъяванском, Куштепинском, Миришкарском, Нишанском, Мубарекском и Касбинском районах. Поэтому, как подчеркивалось на совещании, здесь можно выращивать менее взыскательные к воде экспортоориентированные бобовые культуры.

Отмечена целесообразность возделывания 50-60 процентов освободившихся от зерна площадей самими фермерами и распределения остальной части между населением, временно оставшимся без работы и нуждающемся в помощи в условиях карантина.

Хокимы Ферганской и Кашкадарьинской областей отчитались о предстоящей работе по возобновлению деятельности предприятий с соблюдением правил карантина, обеспечению занятости населения.

Также представлена информация о работе по адресной материальной поддержке нуждающихся семей в рамках деятельности общенародного движения "Доброта и поддержка”, соответствующих инициативах, выдвинутых предпринимателями.

Уза