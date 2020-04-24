Минюст запускает on-line услуги для консультаций в Телеграм

В целях помощи гражданам и предотвращения распространения коронавируса Министерство юстиции запускаетon-line консультации по любым правовым вопросам и бот для бесплатной консультации у нотариусов.

В мессенджере Телеграм создан бот @huquqiy_maslahatbot. Через него граждане могут отправлять вопросы и получать ответы – правовые разъяснения и консультации.

"Через данный бот можно отправлять вопросы по разным сферам права, в том числе по гражданскому, трудовому, семейному, земельному, жилищному законодательству, актам законодательства о пенсиях и социальном обеспечении, предоставлении государственных услуг, а также об административных регламентах", – отметили в министерстве.

Также Министерство юстиции запустило бот в Telegram для получения бесплатной консультации у нотариусов.

"Для того, чтобы граждане, не выходя из дома, могли получать ответы на вопросы в сфере нотариата Министерство юстиции совместно с Нотариальной палатой Узбекистана создали в мессенджере Telegram специальный бот @notariusmaslahatibot. За данным ботом закреплены более 30 квалифицированных нотариусов, чтобы оперативно отвечать на вопросы граждан", – сообщили в министерстве.