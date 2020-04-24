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  • 24 апрель 2020 21:13
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Число выздоровевших от коронавируса достигло 617

Число выздоровевших от коронавируса достигло 617В двух регионах Узбекистана выздоровели еще 19 человек, у которых был диагностирован коронавирус: 14 — в Наманганской области и 5 — в Андижанской области, сообщает gazeta.uz со ссылкой на Министерство здравоохранения.

 

Среди вылечившихся в Намангане 4 мужчин и 10 женщин, все из Наманганской области. В Андижане все 5 поправившихся женщины, все они из этой области.

 

Все 19 пациентов были инфицированы в результате контакта с больными с коронавирусом. Самой старшей из них 79 лет, а младшей — 20 лет.

 

За пятницу сообщено о 56 выздоровевших пациентах. Общее число вылечившихся от коронавируса в стране достигло 617.

 

Число выявленных случаев коронавируса на момент публикации составляло 1778.


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