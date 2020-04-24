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  • 24 апрель 2020 21:11
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Восьмой пациент с коронавирусом скончался в Узбекистане

Восьмой пациент с коронавирусом скончался в УзбекистанеМинистерство здравоохранения Узбекистана сообщило о восьмом пациенте, скончавшемся от осложнений, связанных с коронавирусом. Это жительница Ангрена Ташкентской области, передает UzReport.

 

Она была госпитализирована 19 апреля в областную инфекционную больницу в критическом состоянии и подключена к аппарату ИВЛ. Экспресс-анализ выявил у пациентки коронавирусную инфекцию COVID-19.

 

После этого женщину перевели в многопрофильную медицинскую клинику Ташкентской медицинской академии для оказания специализированной медицинской помощи. Пациентка имела хроническую обструктивную болезнь легких, двустороннюю бронхопневмонию, острый респираторный дистресс-синдром, вторичную гипертонию (риск 4), ожирение 3-й степени.

 

Болезнь протекала тяжело, женщина оставалась подключенной к искусственной вентиляции легких во время лечения. Несмотря на усилия врачей, пациентка умерла от острого респираторного дистресс-синдрома, легочной, сердечной и полиорганной недостаточности.


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