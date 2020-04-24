Государственный центр тестирования прояснил вопрос о вступительных экзаменах в вузы

Вступительные экзамены в вузы в этом году будут, подтвердили в Государственном центре тестирования. Об этом сообщает "Даракчи".

Форму и дату проведения экзаменов определит Специальная республиканская комиссия. Об изменениях будет объявлено в СМИ.

Также на данный момент нет изменений в сроке приёма документов в вузы. Для участия в тестовых испытаниях необходимо пройти регистрацию. Регистрация будет осуществляться через Центры государственных услуг, ЕПИГУ, а также начиная с этого года, через официальный сайт ГЦТ www.dtm.uz.

Эта работа будет возможна с разрешения Специальной республиканской комиссии, образованной в связи с пандемией коронавируса в нашей стране. Дата и порядок проведения выпускных государственных экзаменов в общеобразовательных школах также зависят от решения специальной комиссии.