Алишер Усманов пожертвует Узбекистану ещё $5 млн

Сегодня во время заседания международного пресс-клуба заместитель премьер-министра Джамшид Кучкаров сообщил, что Алишер Усманов пожертвует Узбекистану еще $5 млн на борьбу с коронавирусом. Ранее Усманов поддержал страну, перечислив $20 млн.

- Мы получили 600 млрд сумов благотворительных средств. В частности, Алишер Усманов выделил 20 млн долларов. Сегодня еще 5 млн долларов поступят от его имени. Эти средства пойдут на оснащение строящейся больницы в Зангиатинском районе. Кроме того, UzTex выделил 1 млн долларов, предприятие «Бахт текстил» из Навои пожертвовало 500 тыс. долларов, Tashkent Trade Centre – 200 тыс. долларов, — рассказал Кучкаров.