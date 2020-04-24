В Ташкент привезли оборудование, которое помогло больным в Ухане

Пекинская компания безвозмездно отправила в Узбекистан четыре комплекта электроаппаратов для лечения легочных болезней КТЭА, которыми лечили зараженных тяжелыми формами коронавируса в Ухани, сообщает Пресс-служба Национальной палаты инновационного здравоохранения Республики Узбекистан.
Электроаппарат для лечения легочных болезней КТЭА-ТТS Treatment Device производится китайской компанией Beijing Shenzhou Hanfang Medical Technology Co. Ltd.
По словам заместителя директора ассоциации Чэнь Синьпин, именно в Ухани в провинции Хубэй электроаппараты КТЭА показали свою высокую эффективность при лечении пациентов с диагнозом COVID-19. Теперь ими оснастили большинство больниц Пекина.
Отмечается, что партнерство в сфере медицины позволит привнести инновации в здравоохранение Узбекистана, расширить обмен опытом узбекских и китайских врачей в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Напомним, ранее в Узбекистан из китайского города Наньчан прилетели 15 консультантов и медицинских экспертов для оказания помощи в борьбе с COVID-19.