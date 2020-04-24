» » » В Ташкент привезли оборудование, которое помогло больным в Ухане
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  • 24 апрель 2020 14:41
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В Ташкент привезли оборудование, которое помогло больным в Ухане

Пекинская компания безвозмездно отправила в Узбекистан четыре комплекта электроаппаратов для лечения легочных болезней КТЭА, которыми лечили зараженных тяжелыми формами коронавируса в Ухани, сообщает Пресс-служба Национальной палаты инновационного здравоохранения Республики Узбекистан.

 

В Ташкент привезли оборудование, которое помогло больным в Ухане

 

 

"Несмотря на тяжелый путь, пройденный Китаем в борьбе с COVID-19, страна поддерживает налаженное партнерство. Компания не только провела исследование, каким инновационным оборудованием необходимо поделиться, но и оказала финансовую поддержку", - говорится в сообщении.

Электроаппарат для лечения легочных болезней КТЭА-ТТS Treatment Device производится китайской компанией Beijing Shenzhou Hanfang Medical Technology Co. Ltd.

 

По словам заместителя директора ассоциации Чэнь Синьпин, именно в Ухани в провинции Хубэй электроаппараты КТЭА показали свою высокую эффективность при лечении пациентов с диагнозом COVID-19. Теперь ими оснастили большинство больниц Пекина.

 

Отмечается, что партнерство в сфере медицины позволит привнести инновации в здравоохранение Узбекистана, расширить обмен опытом узбекских и китайских врачей в борьбе с коронавирусной инфекцией.

 

Напомним, ранее в Узбекистан из китайского города Наньчан прилетели 15 консультантов и медицинских экспертов для оказания помощи в борьбе с COVID-19.


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