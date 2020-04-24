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  • 24 апрель 2020 14:37
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Скандал с журналисткой в Ферганской области: сотрудник хокимията уволен

По результатам изучения инцидента между Шарифой Мадрахимовой и бывшим сотрудником хокимията в скором времени будет принято законное решение и предоставлена дополнительная информация.

 

Скандал с журналисткой в Ферганской области: сотрудник хокимията уволен

 

Сотрудник хокимията Учкуприкского района Ферганской области, который мешал деятельности журналистки Шарифы Мадрахимовой, уволен, сообщила пресс-служба районной администрации.

 

"В отношении Шохжахона Муйдиева проведено внутреннее ведомственное расследование, которое подтвердило, что он нарушил правила профессиональной этики государственных служащих", - говорится в сообщении.

 

По итогу он был освобожден от должности секретаря хокима, а трудовой договор с ним расторгнут.

 

По результатам изучения инцидента между Шарифой Мадрахимовой и бывшим сотрудником хокимията в скором времени будет принято законное решение и предоставлена дополнительная информация.


Напомним, несколько дней назад сотрудница СМИ обратилась в агентство с информацией о нарушении ее прав со стороны хокимията Учкуприкского района Ферганской области. 

Шарифа Мадрахимова рассказала, что ее удерживали в ОВД Учкуприкского района за съемку продовольственной ярмарки и удалили видеозаписи с телефона. Журналистка всего лишь хотела проверить соответствие цен на продукты заявленным администрацией, однако во время съемки секретарь хокима Шохжахон Муйдиев схватил ее за руку и пытался отобрать телефон.

 

Агенство информации и массовых коммуникаций (АИМК) обратилось в Генеральную прокуратуру РУз с просьбой дать правовую оценку действиям представителей районного хокимията и сотрудников РОВД на предмет того, были ли ими нарушены законы "О СМИ" и "О защите профессиональной деятельности журналиста", а также Уголовного кодекса. Об этом пишет спутник.уз


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