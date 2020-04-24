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  • 24 апрель 2020 14:30
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Google начал платить НДС в Узбекистане

Google начал платить НДС в Узбекистане

Компания «Google Commerce Limited» стала первой иностранной компанией, оказывающая услуги онлайн в Узбекистане, которая заплатила недавно введенный НДС в республике.

 

Сумма налога составила 85 тысяч евро по итогам деятельности за I квартал этого года. Об этом сообщила пресс-служба ГНК.

 

Напомним, в республике с 2020 года Налоговым кодексом введена уплата НДС иностранными компаниями, которые оказывают физическим лицам на территории Узбекистана услуги в электронной форме.

 

Известно, что на сегодняшний день через НДС-офис в Узбекистане в качестве налогоплательщиков добровольно зарегистрировались 9 иностранных компаний:

- Google Commerce Limited

- Google Ireland Limited

- Google Voice Inc

- Apple Distribution International Limited

- Netflix International B.V.

- Samsung Electronics Co., Ltd.

- Сleverbridge AG

- Xsolla (USA), Inc.

- Activision Blizzard International BV

 

«Добровольная регистрация является свидетельством того, что зарубежные компании дорожат своей репутацией и уважают законы стран, на территории которых они предоставляют свои платные услуги», — отметили в комитете.

 

"Заявки от зарубежных компаний на постановку на учет через НДС-офис в ГНК продолжают поступать", - отмечается в сообщении.

 

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