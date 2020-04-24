Google начал платить НДС в Узбекистане

Сумма налога составила 85 тысяч евро по итогам деятельности за I квартал этого года. Об этом сообщила пресс-служба ГНК.
Напомним, в республике с 2020 года Налоговым кодексом введена уплата НДС иностранными компаниями, которые оказывают физическим лицам на территории Узбекистана услуги в электронной форме.
Известно, что на сегодняшний день через НДС-офис в Узбекистане в качестве налогоплательщиков добровольно зарегистрировались 9 иностранных компаний:
- Google Commerce Limited
- Google Ireland Limited
- Google Voice Inc
- Apple Distribution International Limited
- Netflix International B.V.
- Samsung Electronics Co., Ltd.
- Сleverbridge AG
- Xsolla (USA), Inc.
- Activision Blizzard International BV
«Добровольная регистрация является свидетельством того, что зарубежные компании дорожат своей репутацией и уважают законы стран, на территории которых они предоставляют свои платные услуги», — отметили в комитете.
"Заявки от зарубежных компаний на постановку на учет через НДС-офис в ГНК продолжают поступать", - отмечается в сообщении.