В мире показатель смертности от коронавируса составляет 7%, а в Узбекистане – около 0,4%

В мире показатель смертности среди заболевших коронавирусом составляет 7 процентов, а в нашей стране – около 0,4 процента, заявил сегодня в ходе брифинга в Ташкенте главный государственный санитарный инспектор Нурмат Отабеков.

По его словам, в нашей стране к настоящему моменту число зарегистрированных больных с коронавирусной инфекцией составляет 1778 человек.

В соответствии с полученными сведениями из НИИ вирусологии, у 30 больных из 95 лечащихся в клинике института, наблюдаются клинические признаки пневмонии, состояние 3 больных оценивается как тяжелое, одного – критическое.

Из 75 больных, лечащихся в НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний, состояние 2 больных оценивается как тяжелое.

Из лечащихся в многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии 151 больного у 46 наблюдаются клинические признаки пневмонии, состояние 4 человек оценивается как тяжелое, одного – критическое

"Карантинные мероприятия продолжаются. В то время, когда в мире показатель выздоровевших составляет 27 процентов, в Узбекистане он равен 32. В мире показатель смертности среди заболевших составляет 7 процентов, а в нашей стране – около 0,4 процента", – рассказал он.

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