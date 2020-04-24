Узбекистан из-за коронавируса запретил экспорт сырья для производства масок и импорт цемента, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на постановление правительства.

Решение продиктовано поддержкой местных производителей и желанием обеспечить внутренний рынок необходимыми защитными средствами – масками и комбинезонами по доступным ценам. Также свою роль сыграло резкое падение спроса на цемент из-за остановки строительства крупных объектов и введенного карантина.

В результате с 1 мая по 31 декабря 2020 года в стране приостанавливается:

– экспорт сырья для производства медицинских изделий (нетканый материал СМС – код ТНВЭД 5603121000, нетканый материал "Спанбонд" – код ТНВЭД 5603119000 и 5603919000, нетканый материал "Мельтблаун" – код TH ВЭД 5603129000 и 5911400000);

– ввоз по импорту цементной продукции (код TH ВЭД 2523210000 и 2523290000).

Министерству экономического развития и сокращения бедности в случае необходимости дано право вносить предложения о досрочной отмене ограничений исходя из конъюнктуры на внешнем и внутреннем рынках, а также хода распространения пандемии коронавируса в республике.

При этом Антимонопольный комитет должен установить строгий контроль за недопущением искусственного повышения цен на цементную продукцию и сырье для производства медицинских изделий на внутреннем рынке.