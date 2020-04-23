В Узбекистане для лечения больных, заражённых коронавирусом, подготовлено 16 тысяч мест, заявил сегодня в ходе заседания Международного пресс-клуба министр здравоохранения Алишер Шадманов, сообщает Podrobno.uz

"К борьбе против вируса мы начали готовиться ещё два месяца назад. Как отметили международные и отечественные эксперты, если бы эпидемия началась в Узбекистане три года назад, наша система не выдержала бы и потерпела бы крах. Вопрос о том, может ли Министерство здравоохранения Узбекистана противостоять пандемии, от которой страдает весь мир, мучил меня в качестве министра, других сотрудников и весь наш народ", – рассказал он.

При этом, по его словам, сейчас Узбекистан приобрел национальный опыт выявления и лечения пациентов, инфицированных вирусом, а также внимательно изучил международный опыт.

"Никогда еще Министерство здравоохранения не работало настолько свободно с финансовой стороны. За это мы выражаем свою благодарность экономическому корпусу", – подчеркнул он.

Напомним, ранее министр здравоохранения рассказал, во сколько Узбекистану обходится лечение одного больного с коронавирусом.