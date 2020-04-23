Когда в Узбекистане закончится карантин?

Ситуация с окончанием карантина прояснится в ближайшее время, заявил сегодня в ходе брифинга главный государственный санитарный инспектор Нурмат Отабеков.

"Сейчас нас всех интересует вопрос, когда закончится карантин. Международные эксперты считают, что наступление лета и приход жаркой погоды отрицательно повлияют на распространение коронавируса и в результате этого ситуация может улучшиться", – сказал он.

При этом, добавил он, обычно карантин снимается в таких условиях, когда 70% населения будет иметь иммунитет из-за перенесенной болезни или по причине проэпидемичивания.

"Сейчас все члены Специальной республиканской комиссии занимаются этим вопросом, думаю, что в скорейшем времени у нас прояснится ситуация и будут делаться такие выводы", – заключил он.

Напомним, что карантин в Узбекистане по решению властей был продлен до 10 мая.