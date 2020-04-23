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  • 23 апрель 2020 18:21
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Когда в Узбекистане закончится карантин?

Когда в Узбекистане закончится карантин?

Ситуация с окончанием карантина прояснится в ближайшее время, заявил сегодня в ходе брифинга главный государственный санитарный инспектор Нурмат Отабеков.

 

"Сейчас нас всех интересует вопрос, когда закончится карантин. Международные эксперты считают, что наступление лета и приход жаркой погоды отрицательно повлияют на распространение коронавируса и в результате этого ситуация может улучшиться", – сказал он.

 

При этом, добавил он, обычно карантин снимается в таких условиях, когда 70% населения будет иметь иммунитет из-за перенесенной болезни или по причине проэпидемичивания.

 

"Сейчас все члены Специальной республиканской комиссии занимаются этим вопросом, думаю, что в скорейшем времени у нас прояснится ситуация и будут делаться такие выводы", – заключил он.

 

Напомним, что карантин в Узбекистане по решению властей был продлен до 10 мая.

 

От редакции. Проэпидемичивание – это постепенное развитие активного иммунитета к инфекционному заболеванию в результате многократных контактов человека с возбудителем болезни, не сопровождавшихся развитием ее выраженных клинических признаков.


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