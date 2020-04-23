Глава Минздрава раскрыл расходы на лечение одного пациента с коронавирусом

Стоимость лечения одного пациента с коронавирусной инфекцией в Узбекистане составляет от 32 до 64 млн сумов. Об этом на брифинге в четверг сообщил министр здравоохранения Алишер Шадманов.

«Нужно отметить, что лечение пациентов с коронавирусом или с подозрением на это заболевание, а также уход за помещенными в карантин осуществляется бесплатно за счет государственных средств», — подчеркнул глава Минздрава.

По словам Алишера Шадманова, Минздрав никогда не работал так свободно с точки зрения финансирования.

«Нам выделено 5,4 трлн сумов, включая 3,9 трлн сумов — из бюджета, 1,2 трлн сумов — из Антикризисного фонда. Еще мы освоили 32 млн долларов средств международных финансовых средств. Кроме того, составлены договора на 150 млн долларов на покупку оборудования», — перечислил министр.

Алишер Шадманов указал, что лечение одного пациента в состоянии средней степени тяжести обходится в 32 млн сумов (3200 долларов).

«Лечение пациента, находящихся в реанимации, — 64 млн сумов (6400 долларов). На одного гражданина, помещенного в карантин на 2 недели, расходуется 2,2 млн сумов. На реабилитацию одного пациента направляется 2,8 млн сумов», — заявил министр.

Глава Минздрава сообщил, что в Узбекистане проведено свыше 210 тысяч тестов на коронавирус. В стране зарегистрировано 1716 случаев COVID-19, из них 18 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 6 — крайне тяжелом, 12 — относительно тяжелом. Известно о выздоровлении 454 человек, 7 умерли.

Кроме того, в медучреждениях создан резерв для 16 тысяч возможных пациентов с COVID-19, резерв лекарств — для 20 тысяч пациентов.

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