155 узбекистанцев вернулись из России в Узбекистан

Накануне, 22 апреля, авиакомпания «Уральские авиалинии» доставила в Ташкент из Москвы 155 граждан Узбекистана.

Фото: УзТАГ

В обратном направлении вылетят 48 человек, в том числе 18 граждан Белоруссии. Об этом сообщает пресс-центр Министерства транспорта Российской Федерации.



Как сообщает Рабочая группа Росавиации, координирующая возвращение соотечественников из зарубежных стран, когда будут назначены другие рейсы для вывоза узбекистанцев на родину, неизвестно.

В России решение о выполнении вывозных рейсов принимает Оперативный штаб правительства РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

В Узбекистане этим вопросом занимается Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом. Информацию о дате и направлениях будущих чартерных рейсов узбекистанская омиссия пообещала распространить по официальным интернет-ресурсам дополнительно.