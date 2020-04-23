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  • 23 апрель 2020 18:00
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155 узбекистанцев вернулись из России в Узбекистан

Накануне, 22 апреля, авиакомпания «Уральские авиалинии» доставила в Ташкент из Москвы 155 граждан Узбекистана. 

 

155 узбекистанцев вернулись из России в Узбекистан

 Фото: УзТАГ

В обратном направлении вылетят 48 человек, в том числе 18 граждан Белоруссии. Об этом сообщает пресс-центр  Министерства транспорта Российской Федерации. 


Как сообщает Рабочая группа Росавиации, координирующая возвращение соотечественников из зарубежных стран, когда будут назначены другие рейсы для вывоза узбекистанцев на родину, неизвестно.

 

В России решение о выполнении вывозных рейсов принимает Оперативный штаб правительства РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

В Узбекистане этим вопросом занимается Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом. Информацию о дате и направлениях будущих чартерных рейсов узбекистанская омиссия пообещала распространить по официальным интернет-ресурсам дополнительно.


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