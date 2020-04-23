Сегодня в Ташкент прибыл гуманитарный груз из Турции

Оперативный штаб, созданный при Посольстве Узбекистана в Турции, ведет активную работу по сбору и отправке в Узбекистан необходимых для борьбы с коронавирусом нового типа COVID-19 лекарственных и медицинских средств.

Эти благие усилия осуществляются в тесном партнерстве с турецкими партнерами и представителями деловых кругов этой страны, сообщает ИА "Дунё”.

Результатом данной работы стала организованная при содействии Посольства Узбекистана в Анкаре и Генерального консульства нашей страны в Стамбуле доставка спецрейсом авиакомпании "Uzbekistan Airways” в Ташкент 23 апреля этого года гуманитарного груза, сформированного представителями деловых кругов Турции.

В состав ценного груза, прибывшего из Турции, вошли 50 тысяч защитных медицинских масок, 200 тысяч защитных комбинезонов и столько же защитных шлемов. Они были предоставлены турецкими компаниями «Çalık Holding» и «Kani-Med Healthcare». Стоит отметить, что эти компании активно поддерживают проводимую в нашей стране инвестиционную политику и ее практическую реализацию.

В эти дни, когда в республике предпринимаются решительные меры по борьбе с эпидемией коронавируса, оказываемая Турцией помощь Узбекистану в виде медицинских средств, свидетельствует о том, что две страны готовы вместе вступить в новый период развития и поддерживать друг друга в противостоянии общим угрозам.

В Посольство Узбекистана в Турции продолжает поступать гуманитарная помощь от партнеров из регионов этой страны, состоящая из необходимых медикаментов, медицинских принадлежностей и оборудования.