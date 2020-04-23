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  • 23 апрель 2020 15:39
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Еще 130 человек вернулись домой

У граждан, находящихся на карантине в 4-й специальной школе-интернате Ходжаабадского района Андижанской области, не была обнаружена коронавирусная инфекция.

 

Еще 130 человек вернулись домой

 

130 граждан, приехавших в Андижанскую область из Республики Кыргызстан через пограничный пост «Дустлик», были взяты на карантин на основе рекомендации Всемирной организации здравоохранения. 83 человека из них являются жителями Андижанской области, 14 – Ферганской и 33 – Наманганской. 

 

Им были созданы все необходимые условия, медицинские работники постоянно наблюдали за их здоровьем.

 

Через определенное время они прошли углубленный медицинский осмотр, сдали тестовые анализы. Признаки болезни не выявлены. Поскольку не имеется угрозы распространения болезни, им разрешено вернуться домой. 

 

Хокимият Ходжаабадского района и ответственные организации создали все условия для их возвращения, выделены транспортные средства, сообщает Уза


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