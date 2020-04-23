» » » Арестованы молодые люди, которые зарезали 18-летнюю девочку и бросили ее в канал
﻿
  • 23 апрель 2020 13:20
  • 255

Арестованы молодые люди, которые зарезали 18-летнюю девочку и бросили ее в канал

В Зангиатинском районе Ташкентской области двое подростков ранили знакомую им 18-летнюю девушку и бросили ее в канал «Туябогуз». Об этом сообщает zarnews со ссылкой на  пресс-службу Генеральной прокуратуры.

 

Арестованы молодые люди, которые зарезали 18-летнюю девочку и бросили ее в канал

 

Инцидент произошел 20 апреля. Около 3 часов ночи началась драка между 17-летним А.К., районным жителем, его двумя партнерами и 18-летней девочкой. Причина драки неизвестна.

 

А.К. во время драки нанес удар девушке в шею, живот и различные части тела кухонным ножом и бросил ее в канал, а сам скрылся с места происшествия, говорится в сообщении.

 

К.Р. несмотря на полученные травмы, добралась  до своего дома. Родственники доставили потерпевшую в отделение интенсивной терапии районного медицинского объединения. Жизнь девушки была спасена.

 

В отношении  А.К. и других причастных лиц возбуждено уголовное дело согласно ст. 25,97, ч.2, п. «п» Уголовного кодекса (умышленное убийство группой лиц или членом организованной группы или в интересах этой группы). Преступники были арестованы.


Похожие статьи:
﻿
Разбой, совершенный в отношении инвалида

Разбой, совершенный в отношении инвалида

Новости Узбекистана
﻿
В Ташкентской области водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места происшествия. МВД объявило его в розыск

В Ташкентской области водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места происшествия. МВД объявило его в розыск

Новости Узбекистана
﻿
В Андижанской области во время ссоры зарезали 19-летнего юношу

В Андижанской области во время ссоры зарезали 19-летнего юношу

Новости Узбекистана
﻿
В Кашкадарье 6 мужчин, вооружившись железной трубой и ножом, пытались ограбить 63-летнюю пенсионерку

В Кашкадарье 6 мужчин, вооружившись железной трубой и ножом, пытались ограбить 63-летнюю пенсионерку

Новости Узбекистана
﻿
Мужчина зарезал супругу и дочь своего брата из-за наследства

Мужчина зарезал супругу и дочь своего брата из-за наследства

Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика