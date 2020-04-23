Арестованы молодые люди, которые зарезали 18-летнюю девочку и бросили ее в канал

В Зангиатинском районе Ташкентской области двое подростков ранили знакомую им 18-летнюю девушку и бросили ее в канал «Туябогуз». Об этом сообщает zarnews со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Инцидент произошел 20 апреля. Около 3 часов ночи началась драка между 17-летним А.К., районным жителем, его двумя партнерами и 18-летней девочкой. Причина драки неизвестна.

А.К. во время драки нанес удар девушке в шею, живот и различные части тела кухонным ножом и бросил ее в канал, а сам скрылся с места происшествия, говорится в сообщении.

К.Р. несмотря на полученные травмы, добралась до своего дома. Родственники доставили потерпевшую в отделение интенсивной терапии районного медицинского объединения. Жизнь девушки была спасена.

В отношении А.К. и других причастных лиц возбуждено уголовное дело согласно ст. 25,97, ч.2, п. «п» Уголовного кодекса (умышленное убийство группой лиц или членом организованной группы или в интересах этой группы). Преступники были арестованы.