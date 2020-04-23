Минздрав и его территориальные подразделения переведут на круглосуточный режим работы для борьбы с коронавирусом

Министерство здравоохранения, а также управления здравоохранения областей и Ташкента для борьбы с коронавирусной инфекцией переведут на круглосуточный режим работы, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на решение Специальной республиканской комиссии.

Министерству здравоохранения также разрешили привлекать сотрудников центрального аппарата к работе в праздничные и выходные дни.

Расходы на эти цели будут осуществляться в рамках средств, выделенных Министерству здравоохранения в параметрах бюджета на 2020 год.

При этом работникам, привлеченным к данным мероприятиям, будет выплачиваться ежедневная 6% надбавка за счет средств Антикризисного фонда.