Остановить "аптечную" наркоманию

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками СГБ совместно с представителями МВД в Чиланзарском районе города Ташкента, выявлена незаконная торговля сильнодействующими препаратами в аптеке, принадлежащей ООО «ЕВРО МЕД ФАРМ».

В результате проведенного осмотра было обнаружено и оформлено в процессуальном порядке 364 капсул «Регапена», 85 капсул «Селофена» и 13 флаконов «Тропикамида». Также в автомобиле владельца аптеки «У.А.» обнаружено и изъято в качестве вещественных доказательств 1.610 капсул «Регапена», 200 капсул «Селофена» и 399 флаконов «Тропикамида».

В ходе доследственных мероприятий цепочка этих незаконных действий привела к гражданину «А.Б.», который по адресу Чиланзарский район, квартал 17, дом 33, кв. 26, незаконно хранил 7.600 флаконов «Тропикамида».

Также установлено, что «А.Б.» доставлял сильнодействующие препараты своему подельнику «П.М.». Так, при обыске принадлежащей ему аптеки «ARRAKASTA GROUP», расположенной в 1-м квартале Чиланзарского района, выявлено незаконное хранение 100 шт. препарата «Тропикамид».

Кроме того, владелец аптеки ООО «KAMOLA-XUR INVEST» расположенной в Учтепинском районе «П.Б.» также занимался реализацией сильнодействующих препаратов без специальной лицензии. Он был задержан с поличным во время реализации клиенту 1 капсулы «Селофена» за 20 тысяч сумов. При обыске аптеки было обнаружено и изъято в качестве вещественных доказательств 3.139 капсул «Селофена» и 923 капсул «Регапена».





В результате проведенных мероприятий изъяты в общей сложности лекарственных препаратов «Регапен» - 2.897 капсул, «Селофен» - 3.425 капсул и «Тропикамид» - 8.112 флаконов.

Следует отметить, что согласно Постановлению Кабинета Министров от 2019 года «О регулировании оборота сильнодействующих веществ в Республике Узбекистан» «прегабалин», «залеплон» и «тропикамид» включены в список сильнодействующих веществ, запрещенных к свободному обороту. При этом, имеющих в составе этих веществ, препараты «Регапен», «Селофен» и «Тропикамид» должны продаваться в аптеках, имеющих соответствующую лицензию.

Длительное употребление подобных препаратов вызывает зависимость у здорового организма и в дальнейшем приведет к наркологическим заболеваниям. Также, оказывает токсичное влияние внутреннему организму человека. Превышение дозы приведет даже к летальному исходу,сообщает сайт газеты «Народное слово».