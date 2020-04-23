Патрульные в Ташкенте приняли роды у девушки прямо в машине ППС

Сотрудники ГУВД не довезли девушку до
больницы, однако не пожалели, что в рамках занятий по повышению
профессионализма включены часы оказания первой помощи, в том числе,
медицинской.
пресс-службу.
Оказалось, что девушке требовалось срочно в роддом, поэтому сотрудники посадили будущую маму и ее свекровь в машину, включили проблесковые маячки и помчались в ближайшую больницу.
По словам сотрудников ГУВД, по дороге у девушки начались роды. Однако рядовые С. Мурадов и Б. Тошпулатов стократно благодарили судьбу за то, что в рамках занятий по повышению профессионализма включены часы оказания первой помощи, в том числе, медицинской. Все прошло хорошо: счастливые бабушка и мама поблагодарили ребят из ППС за помощь.
Позже медики осмотрели мать и ее новорожденного сына, сообщили сотрудникам, что состояние их подопечных удовлетворительное, вес ребенка – 3100 гр. и похвалили сотрудников за грамотные действия.