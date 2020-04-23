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  • 23 апрель 2020 11:06
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Патрульные в Ташкенте приняли роды у девушки прямо в машине ППС

Сотрудники ГУВД не довезли девушку до больницы, однако не пожалели, что в рамках занятий по повышению профессионализма включены часы оказания первой помощи, в том числе, медицинской.

 

Патрульные в Ташкенте приняли роды у девушки прямо в машине ППС


В Ташкенте два сотрудника ГУВД приняли роды у девушки и прямо в машине ППС на свет появился новый человек, сообщает Спутник.уз со ссылкой на пресс-службу.

"Было около двух часов ночи, когда сотрудники 4-го отряда 4-го батальона бригады ППС ГУВД Ташкента в ходе патрулирования увидели на пересечении Ташкентской кольцевой автомобильной дороги и улицы Истирохат в Учтепинском районе двух женщин. Причем, одна из них – была беременна", - говорится в сообщении.

 

Оказалось, что девушке требовалось срочно в роддом, поэтому сотрудники посадили будущую маму и ее свекровь в машину, включили проблесковые маячки и помчались в ближайшую больницу.


По словам сотрудников ГУВД, по дороге у девушки начались роды. Однако рядовые С. Мурадов и Б. Тошпулатов стократно благодарили судьбу за то, что в рамках занятий по повышению профессионализма включены часы оказания первой помощи, в том числе, медицинской. Все прошло хорошо: счастливые бабушка и мама поблагодарили ребят из ППС за помощь.

 

Позже медики осмотрели мать и ее новорожденного сына, сообщили сотрудникам, что состояние их подопечных удовлетворительное, вес ребенка – 3100 гр. и похвалили сотрудников за грамотные действия.


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