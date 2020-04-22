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  • 22 апрель 2020 22:47
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Узбекистан и Россия готовят декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Узбекистан и Россия готовят декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Узбекистан и Россия готовят декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ может быть подписан в ходе визита президента Шавката Мирзиёева в Россию, сообщаетgazeta.uz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

 

Ранее заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов сообщал, что визит главы государства в Россию запланирован на вторую половину июня 2020 года. Повестка включает проведение форумов регионов и ректоров, медиа-форума и других деловых мероприятий.

 

Министры иностранных дел Узбекистана и России Абдулазиз Камилов и Сергей Лавров 22 апреля в телефонном разговоре обсудили вопросы подготовки визита «в запланированные сроки».

 

Стороны договорились продолжить работу по формированию повестки дня мероприятия на высшем уровне, а также согласованию двусторонних документов.

 

Рассмотрены перспективы взаимодействия Узбекистана и России в рамках председательства республики в СНГ. Министры также обменялись мнениями о проведении очередного третьего заседания глав внешнеполитических ведомств России и стран Центральной Азии в формате РФ+Ц5.

 

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили ситуацию вокруг коронавируса в мире и выразили заинтересованность в продолжении тесного взаимодействия в предупреждении и преодолении последствий заболевания.


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