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  • 22 апрель 2020 22:43
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Образован фонд «Доброта и поддержка» и его отделения на местах

Образован фонд «Доброта и поддержка» и его отделения на местахРаспоряжением Правительства (№ 213-р, 22.04.2020 г.) образован фонд «Доброта и поддержка», а также его отделения в Республике Каракалпакстан, областях, городе Ташкенте, районах (городах).

 

Данным распоряжением утверждено Положение о фонде «Доброта и поддержка».

 

Фонд и его отделения открываются при Благотворительном общественном фонде «Махалла» и его территориальных отделах, они не считаются юридическими лицами.

 

Средства фонда формируются за счет спонсорских и благотворительных средств и иных источников, не запрещенных законом.

 

Средства фонда используются для обеспечения на период коронавирусной пандемии и карантина нуждающихся в социальной защите, многодетных семей, одиноких пожилых и лиц, имеющих инвалидность, временно безработных физических лиц, потерявших доход денежными средствами, повседневными потребительскими товарами, лекарствами и другими продуктами.

 

Информация о поступлении и использовании средств фонда и его отделений будет освещаться в средствах массовой информации.


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