» » » Президент поздравил узбекистанцев с началом священного месяца Рамадан
﻿
  • 22 апрель 2020 20:19
  • 74

Президент поздравил узбекистанцев с началом священного месяца Рамадан

Президент поздравил узбекистанцев с началом священного месяца Рамадан

На видеоселекторном совещании 22 апреля Шавкат Мирзиёев поздравил мусульман Узбекистана с началом священного месяца.

 

Ниже публикуем полным текст поздравления:

 

«Искренне, от всего сердца поздравляю наших отцов и матерей, братьев и сестер, наш верующий народ с этим светлым праздником!

 

Желаю всем вам мира и спокойствия, семейного счастья и благополучия!

 

Надеюсь, что, несмотря на нынешние временные трудности, Рамадан, как и всегда, наполнит радостью наши дома и сердца, подарит изобилие и достаток стране, еще более усилит чувство сострадания.

 

Пользуясь случаем, от себя и от имени нашего народа искренне поздравляю наших мусульманских собратьев в ближних и дальних краях, желаю им мира и благополучия.

 

Милостью Всевышнего Аллаха добрые пожелания в Рамадан сбываются.

 

Все мы, посредством уразы, искренних молитв и благих поступков, в этот благословенный месяц просим у Творца поскорее избавить нас и все страны мира от этой невзгоды».


Похожие статьи:
﻿
Президент поздравил народ Узбекистана с праздником Курбан хайит

Президент поздравил народ Узбекистана с праздником Курбан хайит

Новости Узбекистана / ТОП
﻿
Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с началом месяца Рамадан

Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с началом месяца Рамадан

Новости Узбекистана
﻿
Президент поздравил народ Узбекистана с Наврузом

Президент поздравил народ Узбекистана с Наврузом

Общество / Новости Узбекистана / ТОП
﻿
Священный месяц Рамадан начнется с 27 мая

Священный месяц Рамадан начнется с 27 мая

Общество / Новости Узбекистана
﻿
Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Новым годом (видео)

Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Новым годом (видео)

Общество / Новости Узбекистана / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика