Президент поздравил узбекистанцев с началом священного месяца Рамадан

На видеоселекторном совещании 22 апреля Шавкат Мирзиёев поздравил мусульман Узбекистана с началом священного месяца.

Ниже публикуем полным текст поздравления:

«Искренне, от всего сердца поздравляю наших отцов и матерей, братьев и сестер, наш верующий народ с этим светлым праздником!

Желаю всем вам мира и спокойствия, семейного счастья и благополучия!

Надеюсь, что, несмотря на нынешние временные трудности, Рамадан, как и всегда, наполнит радостью наши дома и сердца, подарит изобилие и достаток стране, еще более усилит чувство сострадания.

Пользуясь случаем, от себя и от имени нашего народа искренне поздравляю наших мусульманских собратьев в ближних и дальних краях, желаю им мира и благополучия.

Милостью Всевышнего Аллаха добрые пожелания в Рамадан сбываются.

Все мы, посредством уразы, искренних молитв и благих поступков, в этот благословенный месяц просим у Творца поскорее избавить нас и все страны мира от этой невзгоды».