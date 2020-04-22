Седьмая жертва: Минздрав сообщил о смерти женщины с коронавирусом

54-летняя женщина с коронавирусом умерла от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

По информации Минздрава, 14 апреля 54-летняя жительница Намангана была помещена в областную инфекционную больницу. Позже у женщины была диагностирована коронавирусная инфекция.

Пациентке ранее был поставлен диагноз гипертония и диабет. Из-за осложнения этих заболеваний 17 апреля ее перевели в реанимационное отделение областной инфекционной больницы.

До сегодняшнего дня она находилась под наблюдением врачей. Однако, несмотря на усилия врачей, пациентка умерла от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Об этом сообщает Узньюс со ссылкой на Минздрав,