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  • 22 апрель 2020 17:10
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Седьмая жертва: Минздрав сообщил о смерти женщины с коронавирусом

54-летняя женщина с коронавирусом умерла от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

 

 

Седьмая жертва: Минздрав сообщил о смерти женщины с коронавирусом

 

 

По информации Минздрава, 14 апреля 54-летняя жительница Намангана была помещена в областную инфекционную больницу. Позже у женщины была диагностирована коронавирусная инфекция.

 

Пациентке ранее был поставлен диагноз гипертония и диабет. Из-за осложнения этих заболеваний 17 апреля ее перевели в реанимационное отделение областной инфекционной больницы.

 

До сегодняшнего дня она находилась под наблюдением врачей. Однако, несмотря на усилия врачей, пациентка умерла от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Об этом сообщает Узньюс со ссылкой на Минздрав,

 


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