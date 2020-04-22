Автобус врезался в столб: трое пострадали

В результате столкновения водитель и два пассажира получили телесные повреждения разной степени тяжести и вынуждены были обратиться за медицинской помощью.

В ГУВД Ташкента проинформировали об обстоятельствах дорожного происшествия с участием автобуса. Известно, что вчера ранним утром в Юнусабадском районе водитель автобуса марки "Исузу", потеряв управление, съехал с дороги и врезался в столб.

В результате столкновения водитель и два пассажира получили телесные повреждения разной степени тяжести и вынуждены были обратиться за медицинской помощью.

Причина ДТП устанавливается.