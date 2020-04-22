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  • 22 апрель 2020 16:57
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Автобус врезался в столб: трое пострадали

В результате столкновения водитель и два пассажира получили телесные повреждения разной степени тяжести и вынуждены были обратиться за медицинской помощью.

 

 

Автобус врезался в столб: трое пострадали

 

В ГУВД Ташкента проинформировали об обстоятельствах дорожного происшествия с участием автобуса. Известно, что вчера ранним утром в Юнусабадском районе водитель автобуса марки "Исузу", потеряв управление, съехал с дороги и врезался в столб.

 

В результате столкновения водитель и два пассажира получили телесные повреждения разной степени тяжести и вынуждены были обратиться за медицинской помощью.

 

Причина ДТП устанавливается. 


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