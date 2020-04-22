» » » В Узбекистане выявлены 89 521 факта нарушения мер карантинного ограничения
﻿
  • 22 апрель 2020 11:50
  • 64

В Узбекистане выявлены 89 521 факта нарушения мер карантинного ограничения

В Узбекистане выявлены 89 521 факта нарушения мер карантинного ограничения

С момента объявления карантина по сегодняшний день, в республике выявлены 89 521 факт нарушения мер карантинного ограничения.

 

 

Из них, в:

- городе Ташкенте – 16 533 факта;

- Ферганской области – 14 396 фактов;

- Ташкентской области – 13 400 фактов;

- Самаркандской области – 7 732 факта;

- Сырдарьинской области – 6 007 фактов;

- Кашкадарьинской области – 5 619 фактов;

- Андижанской области – 5 135 фактов;

- Наманганской области – 4 938 фактов;

- Бухарской области – 3 465 фактов;

- Республике Каракалпакстан – 3 259 фактов;

- Хорезмской области – 2 860 фактов;

- Сурхандарьинской области – 2 712 факта;

- Джизакской области – 2 667 фактов;

- Навоийской области – 798 фактов.

 

21 апреля установлено, что граждане Обиджон Г. 1992 г.р., проживающий в махалле «Бирлик» Нарпайского района Самаркандской области, Азамат О. 1982 г.р. и Темур Т. 2002 г.р., проживающие на массиве "Саттепо” города Самарканда, бесцельно разъезжали на своем велосипеде, за что привлечены к ответственности, согласно статье 54 Кодекса об Административной ответственности, и их велосипеды помещены на штрафстоянку.

 

21 апреля выявлено, что гражданин Узокбой М. 1981 г.р., проживающий в кишлаке "Бирлашган” Пайарыкского района Самаркандской области, нарушив правила карантина, бесцельно разгуливал на территории Яккасарайского района, за что в соответствии со статьей 54 Кодекса об Административной ответственности составлен административный протокол.

 

Несмотря на постоянные меры по проведению разъяснительных работ, правонарушения в данной сфере продолжаются.


Похожие статьи:
﻿
В Узбекистане количество случаев нарушения карантина превысило 76 тыс.

В Узбекистане количество случаев нарушения карантина превысило 76 тыс.

Новости Узбекистана
﻿
Выявлено 63882 факта нарушения мер карантинного ограничения

Выявлено 63882 факта нарушения мер карантинного ограничения

Новости Узбекистана
﻿
Узбекистанцы продолжают нарушать карантин. Уже более 55 тыс.случаев

Узбекистанцы продолжают нарушать карантин. Уже более 55 тыс.случаев

Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане случаев нарушения карантина насчитано более за 46 тыс.

В Узбекистане случаев нарушения карантина насчитано более за 46 тыс.

Новости Узбекистана
﻿
За сутки по всей стране выявили 2,4 тыс случаев нарушения правил карантина

За сутки по всей стране выявили 2,4 тыс случаев нарушения правил карантина

Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика