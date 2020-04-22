В Узбекистане выявлены 89 521 факта нарушения мер карантинного ограничения

Из них, в:

- городе Ташкенте – 16 533 факта;

- Ферганской области – 14 396 фактов;

- Ташкентской области – 13 400 фактов;

- Самаркандской области – 7 732 факта;

- Сырдарьинской области – 6 007 фактов;

- Кашкадарьинской области – 5 619 фактов;

- Андижанской области – 5 135 фактов;

- Наманганской области – 4 938 фактов;

- Бухарской области – 3 465 фактов;

- Республике Каракалпакстан – 3 259 фактов;

- Хорезмской области – 2 860 фактов;

- Сурхандарьинской области – 2 712 факта;

- Джизакской области – 2 667 фактов;

- Навоийской области – 798 фактов.

21 апреля установлено, что граждане Обиджон Г. 1992 г.р., проживающий в махалле «Бирлик» Нарпайского района Самаркандской области, Азамат О. 1982 г.р. и Темур Т. 2002 г.р., проживающие на массиве "Саттепо” города Самарканда, бесцельно разъезжали на своем велосипеде, за что привлечены к ответственности, согласно статье 54 Кодекса об Административной ответственности, и их велосипеды помещены на штрафстоянку.

21 апреля выявлено, что гражданин Узокбой М. 1981 г.р., проживающий в кишлаке "Бирлашган” Пайарыкского района Самаркандской области, нарушив правила карантина, бесцельно разгуливал на территории Яккасарайского района, за что в соответствии со статьей 54 Кодекса об Административной ответственности составлен административный протокол.

Несмотря на постоянные меры по проведению разъяснительных работ, правонарушения в данной сфере продолжаются.