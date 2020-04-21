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  • 21 апрель 2020 21:46
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ГНК начинает выдачу стикеров для автотранспорта крупных налогоплательщиков

ГНК начинает выдачу стикеров для автотранспорта крупных налогоплательщиков

Для облегчения работы предприятий и создания оптимальных условий для их дальнейшего функционирования в период карантина Государственный налоговый комитет начинает выдачу специальных разрешительных стикеров для автотранспортных средств крупных налогоплательщиков.

 

Разрешительные стикеры для личного и служебного автотранспорта будут выдаваться сотрудникам предприятий, относящихся к категории крупных налогоплательщиков.

 

Подать заявку на получение разрешительного документа можно только в режиме онлайн через личный кабинет налогоплательщика на Портале электронных налоговых услуг https://my.soliq.uz, заполнив специальную форму.

 

В течение одного рабочего дня после ее подачи формируется разрешение с уникальным QR-кодом, которое необходимо распечатать и использовать для дальнейшего передвижения автотранспортного средства.

 

Квоты на получение стикеров будут установлены ГНК по отношению к каждому отдельному налогоплательщику. Разрешительный стикер даст право передвижения в течение 30 дней с момента его получения.

 

Для пользования автотранспортом сотрудники, получившие разрешительный стикер, должны иметь при себе копию трудовой книжки и подтверждающий документ с места работы. Работникам будет разрешено пользоваться транспортным средством с 9:00 до 18:00 только в служебных целях и только по установленному маршруту.

 

Внесение корректив в заявку о получении разрешительных стикеров после ее отправки в ГНК не предусмотрено. За выдачу разрешения плата не взимается.

 

ИСТОЧНИК


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