Узбекистанцы попросили разрешить им выходить из дома для утренних пробежек. Это предложение будет рассмотрено Специальной республиканской комиссией, сообщает Podrobno.uz

Обращение граждан с просьбой разрешить одиночные пробежки с 7 до 9 часов утра вблизи от дома озвучил на брифинге в АИМК эксперт штаба по борьбе с коронавирусом при Министерстве здравоохранения Хабибулла Окилов.

В условиях самоизоляции первостепенное значение приобретают правила здорового образа жизни и правильного питания, подтвердил эксперт.

При беге на улице имеется шанс нарушения правил карантина. Тем не менее, предложение будет обсуждено со Специальной республиканской комиссией по подготовке программы мер по предупреждению распространения коронавируса, заверил Окилов.

Он посоветовал гражданам, находящимся на самоизоляции, делать гимнастику при открытых окнах и заниматься бегом в квартире или, если есть такая возможность, во дворе дома.