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  • 21 апрель 2020 17:50
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Южнокорейская актриса подарила сериал со своим участием Узбекистану

Право на трансляцию фильма, стоимостью около 3 миллионов долларов было приобретено телекомпаниями Китая, Японии, Сингапура, Малайзии, Таиланда и других стран.

 

Южнокорейская актриса подарила сериал со своим участием Узбекистану

 

Популярная актриса из Республики Корея Ли Ён Э, сыгравшая одну из главных ролей в телесериале "Жемчужина  дворца", передала на безвозмездной основе новый телевизионный продукт со своим участием узбекистанцам. Об этом сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе Государственного комитета по развитию туризма. Нужно отметить, что Ли Ён Э является также послом Узбекистана в Республике  Корея.

Встреча с актрисой и продюсером сериала Бьёнг Джунг Соном состоялась в посольстве Узбекистана в Южной Корее. Знаменитость собиралась посетить Узбекистан в апреле, но из-за пандемии коронавируса во всем мире поездку пришлось отложить до стабилизации эпидемиологической обстановки.

 

Вместе с тем, актриса отметила, что намерена и дальше в сотрудничестве с Госкомтуризмом и Посольством Узбекистана в своей стране продолжать продвигать туристический бренд республики и знакомить жителей Страны утренней свежести с богатым культурным наследием и достопримечательностями Узбекистана.


В ходе встречи Ли Ён Э передала в качестве безвозмездного дара народу Узбекистана сериал "Саймдан, дневник света", в котором она сыграла главную роль.

 

При этом актриса выразила надежду, что просмотр данного фильма поможет разнообразить досуг узбекистанцев, большинство из которых в настоящее время находятся дома.

Следует отметить, что в настоящее время идет работа над переводом и дубляжем фильма в сотрудничестве с Национальной телерадиокомпанией Узбекистана, после завершения этих процессов сериал будет представлен зрителям.


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