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  • 21 апрель 2020 15:06
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Новая услуга АГУ — жениться по интернету

Несмотря на карантин, в Узбекистане продолжают работу центры государственных услуг и органы ЗАГС.

 

Новая услуга АГУ — жениться по интернету


Однако их деятельность ограничивается выдачей свидетельства о рождении и смерти. Также в эти дни центры работают для выдачи электронных цифровых подписей, обеспечения временной остановки субъектов предпринимательства и правовой поддержки населения в использовании онлайн-услуг.

 

В связи с увеличением количества заявлений на регистрацию брака агентство государственных услуг нашло решение проблемы. Создана возможность дистанционной подачи заявлений. Чтобы "пройти ЗАГС”, нужно перейти по ссылке https://my.gov.uz/uz/service/133.

Но жених и невеста должны иметь электронную цифровую подпись.

 

В данном процессе нет оплаты. После заполнения заявления стороны подтверждают его электронной цифровой подписью. 

ЗАГС рассматривает заявление в течение рабочего дня.

 

Во время карантина принимают только такие заявления. По окончанию карантинных мероприятий, бракосочетающимся выдадут направления на медицинский осмотр.

 

Уза


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