При обыске обнаружены боевые припасы

14 марта 2020 года при производстве обыска по месту жительства 60-летнего Р.М. в рамках уголовного дела, находящегося в производстве Следственного управления при УВД Сурхандарьинской области, было обнаружено, что Р.М. хранит в сейфе 16 пустых гильз патронов и 8 боевых патронов, 97,36 грамм пороха, хранимое в жестяной банке, 1 шомпол и 2 килограмма дроби в одной пластмассовой баклажке.

Согласно заключению баллистической экспертизы 8 патронов 16 калибра являются боевыми и годными к производству выстрела, 16 гильз пригодны к использованию, обнаруженный шомпол относится к охотничьему ружью марки "ИЖ”, сообщает пресс-служба Следственного департамента при МВД

По данному факту Следственным отделением при ОВД Саросийского района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 248 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (Незаконное владение оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами или взрывными устройствами).

В настоящее время ведется предварительное следствие.