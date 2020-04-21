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  • 21 апрель 2020 11:09
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Спецкомиссия примет отдельное решение по организации чартеров для вывоза сограждан из-за рубежа – МИД

Спецкомиссия примет отдельное решение по организации чартеров для вывоза сограждан из-за рубежа – МИД

Специальная республиканская комиссия примет отдельное решение по организации чартерных рейсов для вывоза сограждан из-за рубежа, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные МИД.

 

"Специальной республиканской комиссией будет принято отдельное решение по организации чартерных рейсов для вывоза сограждан из-за рубежа. Информация об указанном решении Спецкомиссии, а также дате и направлениях чартерных рейсов будет распространена по официальным интернет-ресурсам дополнительно", – сообщили в министерстве.

 

Напомним, что в марте в Узбекистан были возвращены 6 тысяч граждан 20 чартерными авиарейсами, еще 10 тысяч вернулись железнодорожным транспортом и через пограничные посты. Все они были взяты на карантин и размещены в 160 объектах. При этом еще тысячи узбекистанцев ждут возможности вернуться на Родину и открытия авиасообщения.

 

Согласно решению Специальной республиканской комиссии, в целях недопущения дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации в стране с 30 марта по 20 апреля все аэропорты Узбекистана приостановили свою работу, и авиасообщение с зарубежными странами было полностью прекращено. Теперь, учитывая, что карантин был продлен с 20 апреля до 10 мая, ситуация с чартерами остается в подвешенном состоянии до нового решения Специальной комиссии.


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