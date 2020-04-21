Ограничения в отдельных регионах смягчат

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 20 апреля поручил Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом поэтапно смягчить карантинные ограничения в областях, районах и городах, в которых не были выявлены случаи коронавируса или эпидемиологическая обстановка улучшилась. Об этом сообщает пресс-служба президента.

На объектах, восстановивших деятельность, работа будет организована со строгим соблюдением санитарно-гигиенических правил.

Будет разрешено продолжить все виды строительных работ при условии полного соблюдения правил карантина. Министерству внутренних дел поручено создать условия для передвижения транспорта отраслевых предприятий и производителей стройматериалов.

Строительная сфера является одним из драйверов обеспечения занятости населения и экономической стабильности, отмечает пресс-служба. Она обеспечивает работой 1 миллион 325 тысяч человек и поддерживает занятость в других отраслях промышленности. В целях недопущения снижения объемов строительства в период карантина в отрасль направлено дополнительно 3,6 трлн сумов.

В первом квартале текущего года объем строительных работ вырос на 6,5%, но это на 4 п. п. ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении. В нынешнем году планируется построить многоэтажное жилье на 30 тысяч квартир. Но в 25 городах все еще не выделены участки под их строительство. Рассмотрение заявлений на получение ипотеки замедлено.

Президент подчеркнул необходимость скорейшего устранения этих недостатков, выделения земли под строительство многоквартирного жилья в районах с высокой потребностью населения в жилье.

Определено внедрение механизма, согласно которому Государственный фонд по поддержке развития предпринимательской деятельности будет предоставлять частным подрядным организациям частичную компенсацию расходов по процентам кредитов и поручительство в размере до 50% от суммы кредита.

Отмечена необходимость продления ипотеки, выдаваемой по новому порядку, с 15 до 20 лет, повышения верхней границы суммы ипотеки на основе рыночных требований.

Даны поручения по повышению качества строительства, ускорению внедрения рейтинга деятельности отраслевых предприятий и системы электронного тендера.

На совещании также обсуждены вопросы, связанные с рынком строительных материалов. В период карантина объем производства на предприятиях стройматериалов сократился на 30−40%. В свою очередь, упали продажи сырья.

Перед компании «Узкурилишматериаллари» поставлена задача довести в первом полугодии производство продукции до 10 трлн сумов и до 22 трлн сумов до конца года. Основной возможностью обеспечения этих показателей является экспорт. Поручено расширить производство импортозамещающих стройматериалов.

Даны указания по запуску в нынешнем году 7 проектов по производству энергоэффективных стройматериалов и проектированию будущих объектов с учетом применения таких материалов.

В период карантина из Антикризисного фонда выделено 1,5 трлн сумов на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе 500 млрд сумов на 55 проектов в сфере водоснабжения и 1 трлн сумов на 1547 проектов в сфере дорожного строительства. Президент отметил важность ускорения процесса определения подрядчиков и скорейшего начала строительных работ.

Из-за пандемии замедлились проекты с участием средств международных финансовых институтов. В частности, такая ситуация наблюдается по проектам улучшения питьевого водоснабжения и строительства дорог. Исходя из нынешней ситуации рекомендовано привлекать к таким проектам местные подрядные организации на основе тендера.

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