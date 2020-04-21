Банки Узбекистана начали продавать доллары за 10200 сумов и покупать за 10180 сумов

Банки Узбекистана начали продавать 1 доллар за 10200 сумов и покупать за 10180 сумов.

Asia Alliance Bank: Покупка - 10160 Продажа - 10200

Infin bank: Покупка - 10180 Продажа - 10200

Trast bank: Покупка - 10137.94 Продажа - 10200

Капитал банк : Покупка - 10180 Продажа - 10200

Асака банк: Покупка - 10100 Продажа - 10200

Ипак Йули: Покупка - 10170 Продажа - 10200

Ипотека банк : Покупка - 10180 Продажа - 10200 (данные взяты с официальный сайтов вышеперечисленных банков)







При этом пользователи в соцсетях отмечают, что некоторые отделения коммерческих банков установили лимиты на покупку валюты населением.

Ранее в Центробанке заявили, что в условиях ухудшения внешних экономических условий объем трансграничных денежных переводов, поступающих в страну, к концу года значительно сократится по сравнению с прошлым годом.

При этом регулятор отметил, что в марте спрос граждан на иностранную валюту вырос на 45%, но никакие лимиты и ограничения на покупку и продажу наличной иностранной валюты банками не устанавливаются.