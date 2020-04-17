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  • 21 апрель 2020 10:34
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В Узбекистане вновь увеличение числа случаев заболевания коронавирусом

В Узбекистане вновь увеличение числа случаев заболевания коронавирусомКоличество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в Узбекистане на 10:00 21 апреля увеличилось на 30 и составляет 1657.

 

При этом в клинике НИИ вирусологии в Ташкенте на лечении находятся 113 пациентов, у 54 из них наблюдаются клинические признаки пневмонии, состояние 5 человек тяжелое, из них 1 — крайне тяжелое.

 

В клинике НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний лечатся 97, состояние 2 из них — тяжелое.

 

В многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии лечение получают 146 человек, у 45 из них наблюдается пневмония, состояние 4 — тяжелое, из них 1 — крайне тяжелое.

 

На домашнем и стационарном карантине в настоящее время находятся более 92 тысяч человек.

 

На сегодняшний день по Самаркандской области 14 заболевших.

 

Число выздоровлений по республике составляет 261, число летальных исходов - 5.


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