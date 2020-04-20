Жизнь налаживается? Возобновляется отправка авиапочты

По причине объявления режима карантина в связи с коронавирусом (COVID-19) в Узбекистане начиная с 20 марта АО «Узбекистон почтаси» осуществляла отправку почты посредством наземного транспорта.

Начиная с 20 апреля АО «Узбекистон почтаси» частично возобновила отправку авиапочты, сообщаетпресс-центр Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.

В настоящий момент АО «Узбекистан почтаси» принимает почту для международной отправки авиапочтой в 38 стран.

Налажена отправка авиапочты посредством специальных авиарейсов начиная с 20 апреля до 1 июня в 38 стран на основе тарифного плана "Eхtrа”.