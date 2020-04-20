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  • 20 апрель 2020 20:26
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Жизнь налаживается? Возобновляется отправка авиапочты

По причине объявления режима карантина в связи с коронавирусом (COVID-19) в Узбекистане начиная с 20 марта АО «Узбекистон почтаси» осуществляла отправку почты посредством наземного транспорта.

 

Жизнь налаживается? Возобновляется отправка авиапочты

 

Начиная с 20 апреля АО «Узбекистон почтаси» частично возобновила отправку авиапочты, сообщаетпресс-центр Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.

 

В настоящий момент АО «Узбекистан почтаси» принимает почту для международной отправки авиапочтой в 38 стран. 

 

Налажена отправка авиапочты посредством специальных авиарейсов начиная с 20 апреля до 1 июня в 38 стран на основе тарифного плана "Eхtrа”.


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