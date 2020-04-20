Приостанавливаются стимулирующие выплаты бюджетникам

Работники бюджетных организаций в течение более шести месяцев не будут получать дополнительные поощрительные выплаты. Соответствующее постановление правительства — «О дополнительных мерах по обеспечению стабильности и оптимизации расходов Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2020 год» — принято 16 апреля. Об этом сообщает

Согласно документу, с 16 апреля по 1 октября приостанавливается начисление работникам бюджетных организаций выплат за счет средств специального фонда материального симулирования и директорского фонда (за исключением работников медицинских, медико-социальных учреждений, детских домов, а также работников, к которым применяются 1−3-й разряды оплаты труда).

Кроме того, в бюджетных организациях:

·расходы, связанные с приобретением основных средств и капитальным ремонтом, приостанавливаются до 1 июля, и средства, запланированные на эти цели во втором квартале, сокращаются или переводятся на второе полугодие;

·сокращаются расходы на коммунальные услуги, приобретение продовольствия, бумаги и канцелярских товаров, проведение мероприятий, текущий ремонт и другие.

В постановлении отмечается, что органы государственной власти и управления, органы суда и прокуратуры, министерства и ведомства в течение двух недель должны перевести в республиканский бюджет остатки средств из своих внебюджетных фондов (сформированных из налогов, обязательных сборов, пошлин и штрафов) по состоянию на 16 апреля, включая 50% остатков средств в национальной и иностранной валюте на депозитных счетах в банках.

С 1 мая заместитель премьер-министра — министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров получит право определять отчисления в республиканский бюджет из поступлений внебюджетных фондов (за вычетом расходов на материальное стимулирование и зарплаты сотрудников) в размере не более 50%.

Постановлением утверждены оптимизированные расходы республиканского и местных бюджетов.

В частности, республиканский бюджет оптимизирован на 2,97 трлн сумов, из них 1,45 трлн сумов — за счет оптимизации поощрительных выплат работникам госорганизаций, 243,2 млрд сумов — покупки основных средств для бюджетных организаций (кроме медучреждений), 116,4 млрд сумов — сокращения расходов на культурно-спортивные мероприятия, служебные командировки и другое.

Кроме того, оптимизировано 2,185 трлн сумов бюджетных средств на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт за счет пообъектного определения лимитов в Программе развития социальной и производственной инфраструктуры в 2020 году.

В разрезе местных бюджетов Каракалпакстана, областей и Ташкента должно быть оптимизировано 980,6 млрд сумов, больше всего в Ферганской области — 102,4 млрд сумов.

Расходы бюджета на 3,179 трлн сумов перенесены на второй квартал.

16 апреля президент подписал постановление, которым объявлена оптимизация бюджетных расходов в период коронавирусной пандемии и глобального кризиса. До 1 июня планируется подготовить проект документа о внедрении единой системы оплаты труда для работников бюджетных организаций.

Госорганы используют средства внебюджетных фондов для дополнительного материального стимулирования работников. При этом доля внебюджетного фонда в зарплате сотрудников обычно превышает долю госбюджета.

В декабре прошлого года Джамшид Кучкаров сообщал, что к 1 июля 2020 года все фонды при министерствах и ведомствах будут включены в состав бюджета. Он называл неправильной мысль о том, что внебюджетные средства можно тратить по своему усмотрению.