Торговцы на рынках должны обеспечить соблюдение покупателями социальной дистанции в два метра. Для этого им предписано располагать торговые точки в зигзагообразном порядке, сообщает Podrobno.uz.

Республиканская комиссия по предотвращению коронавируса вынесла предписание вести торговлю на фермерских рынках и в крупных продуктовых магазинах с сохранением социальной дистанции. Для этого торговцам следует установить барьеры из труб, лент или других материалов, сообщает Telegram-канал Министерства юстиции.

Это положение распространяется на торговлю не только продуктами, но и одеждой, бытовыми товарами, рассадой, семенами.

Следить за соблюдением требований карантинных мероприятий должны дезинфекционные группы, работающие у входа на каждый рынок.