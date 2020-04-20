Жара пришла. Узгидромет сообщил о повышении дневной температуры на неделе до 34 градусов

Узгидромет опубликовал прогноз погоды на предстоящую неделю, сообщает Podrobno.uz.

"На этой неделе на территорию Узбекистана продолжится вынос сухого и теплого воздуха с районов Ирана. С понедельника по пятницу с каждым днем будет усиливаться южная составляющая потоков, то есть все более и более теплый воздух будет проникать на нашу территорию", – отметили синоптики.

По большей части Узбекистана ожидается небольшая, местами переменная облачность без осадков. Температура воздуха будет в пределах ночью 17-22 градусов тепла, днем с 20 по 22 апреля – 25-30 градусов, 23-24 апреля – 27-32 градусов, по югу и пустынной зоне местами до 33-34 градусов, что на 6-8 градусов выше нормальных значений.

Напомним, что рекорды максимальной температуры для этих дней апреля составляют 32-34 градуса, по югу и пустынной зоне – 35-37 градусов.

"Лишь на северные районы республики во второй половине недели начнется заток слабовлажного и относительно прохладного воздуха с районов западного Казахстана. В четверг 23 апреля по Каракалпакстану местами пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха к 24 апреля понизится ночью до 7-12 градусов, днем до 17-22 градусов тепла", – сообщили в "Узгидромете".