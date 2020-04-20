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  • 20 апрель 2020 17:42
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Опубликованы новые курсы валют

Опубликованы новые курсы валют


Курс доллара, резко поднявшийся на прошлой неделе, продолжает расти. Новые курсы валют, которые вступят в силу с 21 апреля, опубликовал Центральный банк, сообщает Podrobno.uz.

 

Если на прошлой неделе курс доллара составлял 10 121 сум, то теперь он вырос на 16,94 сума и дошел до 10 137,94 сума.

 

Остальные валюты после резкого скачка 16 апреля начали падать. Евро, стоивший 11 111,85 сума, потерял 85,83 сума и будет стоить 11 026,02 сума. Российский рубль, на прошлой неделе составлявший 138,69 сума, упал на 1,67 сума - теперь его курс равен 137,02 сума.

 

Наиболее значительные колебания продолжает демонстрировать фунт стерлинг, который 16 апреля совершил скачок на 705,57 сума и дошел до 12 775,74 сума. С 21 апреля он потеряет 104,33 сума и будет стоить 12 671,41 сума.

Опубликованы новые курсы валют


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Экономика / Новости Узбекистана
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