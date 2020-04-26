С банковских карт пенсионеров комиссия взиматься не будет

С учетом того, что в течение карантинного периода устанавливается порядок перевода пенсий и заработных плат исключительно на банковские пластиковые карты, вводится порядок, согласно которому за транзакции по пластиковым картам пенсионеров комиссия взиматься не будет. Данное решение предусмотрено очередным решением специальной республиканской комиссии.

Напомним, ранее Центральный банк принимал решение, согласно которому пенсии и зарплаты в Узбекистане с 1 мая полностью переводятся на безналичный расчет. Это решение принято в целях предотвращения распространения коронавируса.