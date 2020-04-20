Республиканская спецкомиссия объявила о новых решениях в карантинный период

Республиканская специальная комиссия сообщила о целесообразности сохранения ограничительных мер, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения в связи с пандемией коронавируса.

Республиканская специальная комиссия продлила все ограничения, введенные до сих пор для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, до 10 мая 2020 года, и объявила о следующих решениях:

- Сроки виз иностранных граждан автоматически продлены до 1 июня этого года.

- Разрешается организовывать продажу непродовольственных товаров (одежда, товары для дома, рассада, семена) через мобильные точки в полном соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. В этом случае покупателям необходимо соблюдать социальную дистанцию ​​(2 метра) и соблюдать другие санитарно-гигиенические правила.

- В течение периода карантина все просроченные разрешения (лицензии и разрешения) и документы, удостоверяющие личность (паспорт, вид на жительство в Узбекистане), документы, необходимые для управления транспортными средствами (страховой полис, доверенность на управление ТС и документы, подтверждающие проведение технического осмотра) будут продлены до 1 июля 2020 года. Санкции не будут применяться в связи с истечением срока их действия.

- Водители не маршрутных такси, имеющие разрешение на оказание услуг доставки, должны носить специальный комбинезон, медицинские перчатки и маски.

- С учетом того, что в течение карантинного периода устанавливается порядок перевода пенсий на банковские пластиковые карты, будет введена процедура не взимания комиссий за транзакции по пластиковым картам пенсионеров.

- Прием заявок на все лицензии, связанные с пассажирскими перевозками, а также рассмотрение и выдача лицензий будут приостановлены до 10 мая 2020 года.

- Негосударственным медицинским организациям будет разрешено предоставлять платные медицинские услуги для проведения лабораторных тестов на коронавирусную инфекцию до 1 сентября 2020 года на основании соглашения, подписанного главами региональных центров санитарно-эпидемиологического надзора с соблюдением всех требований.

- На входе в каждый рынок создаются «дезинфекционные туннели » и «санитарные посты» в целях обеспечения соблюдения карантинных мер на рынке.

- Будет представлен механизм удаленного доступа к ключу электронной цифровой подписи.

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