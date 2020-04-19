В Узбекистане продлили срок действия документов, необходимых для вождения авто, до 1 июля, сообщил сегодня в ходе брифинга в Ташкенте пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов.

В соответствии с решением Специальной республиканской комиссии, для создания удобства владельцам автотранспортных средств срок действия следующих документов будет продлен до 1 июля 2020 года:

– все разрешительные документы (лицензии и разрешения);

– документы, удостоверяющие личность (паспорт, вид на жительство иностранных граждан и лиц без гражданства в Узбекистане);

– документы, необходимые для вождения транспортного средства (страховой полис, доверенность, документы, подтверждающие технический осмотр).

"Никакие обязательства или другие санкции не будут применяться к юридическим и физическим лицам в связи с истечением срока действия данных документов", – подчеркнул Гиясов.

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