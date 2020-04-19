Водителей такси, осуществляющих доставку, обязали носить комбинезоны, маски и перчатки





Теперь водители такси, имеющие лицензию на оказание этой услуги и занимающиеся доставкой, должны носить спецодежду (комбинезон), медицинские перчатки и маску.

Напомним, что с 17 апреля автотранспортные средства, имеющие лицензии на перевозку пассажиров, могут заниматься услугами по доставке без стикера.

Они могут доставлять продукты питания, лекарства, медицинские средства, а также другие товары первой необходимости. В других случаях, то есть при перевозке ими пассажиров или иной деятельности, связанной с гражданами, в их отношении будут приняты строгие меры в порядке, установленном законодательством.