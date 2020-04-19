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  • 19 апрель 2020 22:19
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Водителей такси, осуществляющих доставку, обязали носить комбинезоны, маски и перчатки

Водителей такси, осуществляющих доставку, обязали носить комбинезоны, маски и перчатки

В Узбекистане утверждены новые правила для таксистов, осуществляющих доставку товаров во время карантина, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на решение Специальной республиканской комиссии.


Теперь водители такси, имеющие лицензию на оказание этой услуги и занимающиеся доставкой, должны носить спецодежду (комбинезон), медицинские перчатки и маску.

 

Напомним, что с 17 апреля автотранспортные средства, имеющие лицензии на перевозку пассажиров, могут заниматься услугами по доставке без стикера.

 

Они могут доставлять продукты питания, лекарства, медицинские средства, а также другие товары первой необходимости. В других случаях, то есть при перевозке ими пассажиров или иной деятельности, связанной с гражданами, в их отношении будут приняты строгие меры в порядке, установленном законодательством.


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